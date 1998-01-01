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"التربية" ومؤسسة قطر الخيرية تتفقان على تعزيز خدمات المكتبة المتنقلة

الإثنين 06 مايو 2019 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقع وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ومدير فرع مؤسسة قطر الخيرية في فلسطين حذيفة جلامنة، اليوم الاثنين، اتفاقية إطار عمل لنقل ملكية المكتبة المتنقلة لصالح الوزارة بما يضمن استدامة المكتبة في تقديم خدماتها وأنشطتها لطلبة المدارس في المناطق المهمشة؛ بهدف تشجيع ثقافة القراءة لدى الطلبة.

وأكد عورتاني خلال مراسم التوقيع، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، حرص التربية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الفاعلة والناشطة في مجال دعم التعليم، مشيراً إلى ان الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تنمية مهارات الطلبة المعرفية وإبرازها.

بدوره، أعرب جلامنة عن اعتزازه بوزارة التربية وقيادتها وكوادرها؛ على الاهتمام برفد الأجيال الصاعدة بالمعارف المختلفة، لافتاً إلى أن هذه المكتبة هي الأولى من نوعها في فلسطين وستسهم في خلق حالة من الوعي المستدام لدى طلبة المدارس.

وكانت "التربية" و"قطر الخيرية" قد وقعت بتاريخ 10 نيسان 2014، اتفاقية لتنفيذ مشروع "تحسين جودة التعليم في المحافظات الشمالية"؛ والذي شمل 15 مدرسة حكومية في الأغوار، وقرى شمال غرب القدس، وهو مشروع تم تمويله مناصفةً بين جمعيتي قطر الخيرية، وأيادي الخير نحو آسيا.

وركز المشروع على التدخل الشمولي في المدارس المختارة بما يشمل تشجيع ثقافة القراءة لدى طلبة المدارس، ولهذا الغرض تم العمل على تطوير وضع المكتبات المدرسية، إضافة إلى شراء وتصميم مكتبة متنقلة تخدم المدارس بشكل منتظم، يرافقها نشاطات مختلفة ومتنوعة.

#التربية والتعليم #قطر الخيرية

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