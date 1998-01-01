الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخر من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا من الخليل، وسلمت آخر بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت الشاب حسام عاطف جوابرة (24 عاما)، بعد تفتيش منزله.

وسلمت قوات الاحتلال المواطن طارق عبد الصمد المطور من بلدة سعير شمال شرق الخليل، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

كما فتشت تلك القوات عددا من منازل المواطنين في بلدة إذنا وخربة جورة الخيل ببلدة سعير شمال شرق الخليل، واستولت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة، ودمرت خلايا شمسية للمواطن إبراهيم محمد مصطفى شلالدة.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل وفتشت منزل المواطن بشير الرجبي، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.