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اشتية: الحكومة تريد القيام بواجبها لخدمة ومساندة أبناء شعبنا في غزة

الإثنين 06 مايو 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الحكومة تريد القيام بواجبها لخدمة ومساندة أبناء شعبنا في غزة


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الحكومة الفلسطينية محمد أشتية أن حكومته تضع كافة إمكانياتها لخدمة الأهالي في القطاع، داعيا إلى وضع الخلافات جانبا والعمل بشكل موحد من أجل الأهالي في القطاع.

وأعلن أن الحكومة ستسير قوافل المساعدات الإغاثية والطبية، إلى جانب الإيعاز لوزراء الحكومة المتواجدين في القطاع بتقديم كل المساعدات الممكنة.

جاء ذلك خلال افتتاح أشتيه لجلسة مجلس الوزراء الرابعة، المنعقدة في رام الله اليوم الإثنين، والتي بدأها بالترحم على شهداء القطاع وادانة العدوان على القطاع.

ودان أشتيه العدوان الذي أستهدف الأطفال والأجنة وضرب البنية التحتية المتهالكة أصلا في غزة، وشرد المئات من بيوتها.

وقال أشتيه إن الحكومة ترحب بأي جهد لوقف أطلاق النار وخاصة الجهود المصرية، مطالبا الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وقال "ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام جرائم الاحتلال وحياديا امام جثث الأطفال ولا نقبل بالبيانات التي تساوي الجلاد والضحية".

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