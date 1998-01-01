  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة بريطانية سابقة تعلق على العدوان على غزة

الإثنين 06 مايو 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة بريطانية سابقة تعلق على العدوان على غزة


غزة / سما /

كتبت الوزيرة البريطانية السابقة، سعيدة وارسي، في صفحتها على تويتر معلقة على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، قائلة إنها ليست نادمة على استقالتها من مجلس الوزراء البريطاني.

وأشارت وارسي إلى أنها استقالت وقتها بسبب سياسات حكومتها تجاه غزة، وكان ذلك في العام 2014.

وكتبت: "لا التزامات بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة بناء غزة، ولا نوايا لوقف الاستيطان، ولا تحرك بشأن انتهاك حقوق الإنسان، ولا وساطات نزيهة".


وكانت وارسي المنتمية لحزب المحافظين أول سيدة مسلمة تصل إلى مجلس الوزراء، في حكومة ديفيد كاميرون آنذاك، بعد أن كانت تعمل في المحاماة.

الأكثر قراءة اليوم

الفصائل بغزة تبعث برسالة للمخابرات العامة المصرية مفادها..

قناة عبرية تزعم تنفيذ حماس لأول هجوم صاروخي من الجو في غزة

الاعلام العبري: نقترب من وقف اطلاق نار بين إسرائيل وحماس خلال ساعات

الرئيس: ما يجري في غزة شيء مؤسف ومدان.. وهذا ما اتمناه من حماس!

هل يستمر تصعيد غزة حتى إعلان “صفقة القرن”؟ عبد الباري عطوان

مصدر دبلوماسي دولي: قطر تجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد بغزة وتثبيت التفاهمات

وفاة الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية

الأخبار الرئيسية

أهم بنود "اتفاق التهدئة" الجديد بين "غزة" و"إسرائيل"

قصف

استياء إسرائيلي واسع من مشاهد الدمار الكبير في المستوطنات وانتقادات لاذعة لنتنياهو

غزة: هدوء حذر في أعقاب التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار ابتداء من فجر اليوم

الاحتلال: اطلاق 600 صاروخ نحو جنوب إسرائيل والجيش استهدف 320 موقعا في غزة

قصف

بالاسماء.. 17 شهيدا في قصف اسرائيلي لغزة ومقتل 4 مستوطنين جراء قصف المقاومة