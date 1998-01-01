وزيرة بريطانية سابقة تعلق على العدوان على غزة

غزة / سما /

كتبت الوزيرة البريطانية السابقة، سعيدة وارسي، في صفحتها على تويتر معلقة على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، قائلة إنها ليست نادمة على استقالتها من مجلس الوزراء البريطاني.



وأشارت وارسي إلى أنها استقالت وقتها بسبب سياسات حكومتها تجاه غزة، وكان ذلك في العام 2014.



وكتبت: "لا التزامات بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة بناء غزة، ولا نوايا لوقف الاستيطان، ولا تحرك بشأن انتهاك حقوق الإنسان، ولا وساطات نزيهة".



وكانت وارسي المنتمية لحزب المحافظين أول سيدة مسلمة تصل إلى مجلس الوزراء، في حكومة ديفيد كاميرون آنذاك، بعد أن كانت تعمل في المحاماة.