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الجنادب والصراصير تغزو أقسام الأسرى في "ريمون"

الإثنين 06 مايو 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجنادب والصراصير تغزو أقسام الأسرى في "ريمون"


القدس المحتلة / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها، بأن أعداداً كبيرة من الجنادب والصراصير تغزو أقسام سجن "ريمون" منذ عشرة أيام.

واشتكى الأسرى لمحامية الهيئة عقب زيارتها لهم موضحين بأن الوضع مأساوي داخل الأقسام وأن غرفهم مليئة بالصراصير والجنادب التي تطير في كل مكان، حتى غرف الزيارة لم تخلو من هذه الحشرات.

وأضاف الأسرى بأن معاناتهم داخل السجن تتفاقم مع بدء فصل الصيف وما يرافقه من ارتفاع درجات الحرارة، عدا عن قسوة الظروف المعيشية داخل السجن في ظل انعدام التهوية، وانتشار الروائح الكريهة بسبب وجود الحمامات داخل الغرف وانعدام نظافتها، مما يشكل بيئة صالحة لظهور الحشرات والقوارض وتكاثرها.

وحذرت الهيئة في تقريرها من الانتشار الكبير لهذه الحشرات التي قد تُسبب بإصابة الأسرى والمعتقلين بلدغات خطيرة وأمراض جلدية معدية.

وطالبت بضرورة التدخل لوقف هذه الظاهرة بإغلاق هذه الأقسام القذرة ورشها بالمبيدات الحشرية الناجعة للحفاظ على سلامة الأسرى.

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