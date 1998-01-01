هذا ما فعله باسيل بقذيفة "حزب الله" (صورة)

وكالات

نشر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، على حسابه في"تويتر" صورة للقذيفة التي تسلمها من"حزب الله" في بلدة بقضاء جبيل شمال بيروت، محولا إياها إلى مزهرية وفي داخلها ورود برتقالية.

ونشر باسيل الصورة في حسابه اليوم الاثنين دون أي تعليق يذكر من جانبه.

وكان مسؤول في "حزب الله" قدم "قذيفة مستعملة" كهدية تذكارية لباسيل أثناء زيارته لإحدى البلدات بمنطقة جبيل شمالي بيروت.

وذكرت وسائل إعلام أن هذه القذيفة استخدمت في المعركة التي قادها "حزب الله" في جرود عرسال شرقي لبنان صيف 2017 ضد "جبهة النصرة" بشكل انفرادي ومن دون التنسيق مع الجيش اللبناني.

من جهته علّق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، على صورة باسيل، قائلا: "وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تلقى هدية جميلة وهي قذيفة أهداها له بكل محبة حزب الله الذي يحتل لبنان في خدمة طهران".