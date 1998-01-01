احصائية: 25 شهيدا وتدمير 18 بناية خلال العدوان

غزة / سما /

أشارت اخر احصائية اعلنتها وزارة الصحة في غزة الى ان 25 فلسطينيا استشهدوا واصيب نحو 150 خلال العدوان الذي بدأ صباح السبت وانتهي فجر الاثنين.

وأوضحت الوزارة ان من بين الشهداء ثلاث نساء بينهم اثنتين حوامل ورضيعة فيما اصيب اكثر من 154 فلسطينيا بجراح.

كما شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية أكثر من ٢٩٥ غارة إضافة للمدفعية والبوارج استهدفت أكثر من ٣٢٠ معلم مدني في قطاع غزة منها بنايات مدنية سكنية وتجارية ومقرات حكومية ومساجد وورش حدادة ومحال تجارية ومؤسسات إعلامية وأراضي ودفيئات زراعية .

وحسب المكتب الاعلامي الحكومة فقد جرى قصف وتدمير ١٨ بناية ومنزل بالكامل واستهداف ١٠ منازل أخرى ومحيطها بالصواريخ.

وقصفت الطائرات الاسرائيلية المقر الرئيس لجهاز الأمن الداخلي ومكتب الأمن والحماية التابع لمنزل مدير قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق ابونعيم ومقر الشرطة العسكرية ال١٧ اضافة الى قصف مسجد المصطفى بمعسكر الشاطئ.

وادت الغارات الى هدم كلي ل ٥٨ وحدة سكنية وتضرر جزئي لعدد ٣١٠ وحدة أخرى وتضرر طفيف لمئات المنازل و ٦ ورش حدادة وخراطة بالزيتون والشجاعية.

وامتد القصف الى موانئ الصيادين في غزة وخانيونس ورفح.

وشمل القصف الاسرائيلي ٢٤ موقع تدريب وأكثر من ١٨ مرصد تتبع للمقاومة.

ولحقت اضرار بجامعتين وتضررهما وتضرر عدد غير محدد من المدارس بشكل جزئي وكل من مدرسة السيدة رقية بالصبرة ومدرستي أحلام الحرازين وعبد العزيز الرنتيسي بخانيونس بأضرار بليغة جراء قصف محاذي لها اضافة الى أضرار بليغة بمحكمة شمال غزة الشرعية جراء القصف الاسرائيلي للمنطقة المجاورة لها.