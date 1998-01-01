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سلطات الاحتلال تلغي "الاجراءات الأمنية"في مستوطنات غلاف غزة

الإثنين 06 مايو 2019 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تلغي "الاجراءات الأمنية"في مستوطنات غلاف غزة


القدس المحتلة / سما /

أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنها أبلغت سلطات محلية في جنوب البلاد أنه جرى رفع القيود التي تم فرضها أثناء العدوان، واستئناف الدوام الدراسي.


وافاد موقع "يديعوت احرنوت" إن إسرائيل بدأت بإزالة الحواجز التي وضعتها قرب المناطق المحاذية للقطاع، كما عادت خطوط السكك الحديدة للعمل كالمعتاد .

ويسود هدوء حذر منذ ساعة مبكرة من صباح الاثنين في محيط قطاع غزة، بعد ليلة نفذت خلالها طائرات الاحتلال غارات على المباني في غزة فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
 

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