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الاتحاد الأوربي: التصعيد يهدد بوقوع كارثة في قطاع غزة

الإثنين 06 مايو 2019 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوربي: التصعيد يهدد بوقوع كارثة في قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

حذر الاتحاد الأوروبي، من مغبة تصاعد موجة العنف الأخيرة بين إسرائيل وقطاع غزة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه تقويض عملية السلام في المنطقة.

وأشارت الهيئة الدبلوماسية للاتحاد، في بيانها، إلى أن "التصعيد الجديد يهدد بإضاعة كل الجهود المبذولة من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين الذين دفعوا ثمنا باهظا أصلا لتفاقم الصراع. فقد سقط عدد كبير من الضحايا في صفوف الفلسطينيين، الأمر الذي يحزننا".

وأضاف البيان أن التصعيد الأخير "يعرض أكثر للخطر الحلول طويلة الأمد التي ستستلزم عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وضمانات أمنية ذات مصداقية لإسرائيل، ورفع التقييدات على التنقلات في المنطقة".

كما أكد الاتحاد دعمه لجهود مصر والأمم المتحدة لخفض التوتر، معلنا استعداده لإرسال مساعدات إضافية إلى المنطقة.مطالبا الفصائل الفلسطينية "بالوقف الفوري لإطلاق الصواريخ العشوائي على إسرائيل"، فيما لم يعلق الاتحاد الاوروبي على  الغارات الاسرائيلية للقطاع.

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