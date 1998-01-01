الاعلام العبري: نقترب من وقف اطلاق نار بين إسرائيل وحماس وخلال ساعات سيتم العودة للهدوء

غزة / سما /

تحدثت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الاحد، عن الجهود المصرية والاممية التي تبذل لوقف اطلاق النار بين المقاومة و اسرائيل.

وقالت قناة ريشت كان الإسرائيلية: إن هناك تقدم في المفاوضات برعاية مصرية وأممية وقد يتم التوصل لوقف اطلاق نار في غزة خلال ساعات.

فيما نقل موقع والا العبري عن مصادر دبلوماسية قولهم : نقترب من وقف اطلاق نار بين إسرائيل وحماس.

وتحدث جاكي خوجي من إذاعة الجيش ومعاريف: أن قطر واميركا والامم المتحدة وضعوا صيغة اتفاق ونقل للقاهرة وتل ابيب ويتم مناقشته ويبدو أنه خلال ساعات سيتم العودة للهدوء.

فيما تحدثت دانا فايس من القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأنها تقدر أن وقف إطلاق النار سيتم التوصل إليه قريبًا بعد جهود المبعوث الأممي والوساطة المصرية.

في السياق، قال مصدر في المقاومة لقناة الميادين: إن جهود كبيرة بذلت خلال الساعات الماضية قد تنتهي بعودة الهدوء في قطاع غزة.