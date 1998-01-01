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بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للحدود مع غزة

الأحد 05 مايو 2019 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للحدود مع غزة


غزة / سما /

اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاحد، عن استدعاء عدة كتائب إلى حدود قطاع غزة عقب التصعيد الاخير.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، قوات الجيش تعمل على تعزيز غلاف غزة بمئات من دبابات ميركافاه 5 وD9 بسبب التوتر الأمني

كما اظهر فيديو مصور عددا من الدبابات والاليات العسكرية في طريقها للحدود مع غزة.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بتوسيع العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن "الكابينيت" مساء الأحد أن "الكابينيت أوعز لجيش الاحتلال بمواصلة الضربات وبالاستعداد للمراحل القادمة".

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