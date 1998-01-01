مسؤول في "الكابينيت": لا قرار بمواجهة واسعة في غزة ولكن قد تتدهور الأوضاع

القدس المحتلة / سما /

أكد مسؤول إسرائيلي في "الكابينت"، أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قراراً لدى القيادة العسكرية أو السياسية في إسرائيل بالتوجه نحو مواجهة عسكرية واسعة في قطاع غزة.

ونقلت "القناة 12 العبرية"، عن مسؤولون في "الكابينيت" قولهم " لا يوجد قرار بمواجهة واسعة لكن في ظل هذه الظروف قد تتدهور الأوضاع".

يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر اجتمع مساء اليوم معلى مدار ثلاث ساعة ونصف وخرج بقرار مواصلة الجيش للهجمات في قطاع غزة، فيما تم فرض حظر على الأعضاء من التحدث لوسائل الاعلام حول ما تم الاتفاق عليه.