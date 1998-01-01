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كاتس: سياسة إسرائيل تقضي بردٍ حازم على قطاع غزة

الأحد 05 مايو 2019 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: سياسة إسرائيل تقضي بردٍ حازم على قطاع غزة


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "سياسة إسرائيل تقضي برد حازم على قطاع غزة"، مؤكداً أنها تطبقها بالفعل "ولكنها تحرص في الوقت ذاته على عدم الانجرار إلى حرب ما دام الأمر ممكنناً".

وبحسب قناة "كان" العبرية، رفض الوزير الإسرائيلي، الانتقادات التي وجهتها المعارضة للحكومة بشأن غياب سياسات أمنية لإسرائيل، قائلاً: إن "المعارضة لم تأتِ بأي شيء جديد".

وحذر كاتس من "الوقوع في أوهام وكأن السلطة الفلسطينية أو مصر ستحلان المشاكل"، معتبراً أن "الحل يأتي عن طريق احتلال قطاع غزة مجدداً".

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