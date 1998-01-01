الأشغال: تضرر 600 وحدة سكنية جراء العدوان على غزة

غزة / سما/

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الأحد عن تضرر 600 وحدة سكنية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، إضافة لتضرر عشرات المحلات التجارية والمؤسسات الإعلامية وممتلكات المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة ناجي سرحان أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية ولجان الطوارئ قد باشرت أعمالها منذ بدء العدوان الأخير في فتح الشوارع وإزالة الركام الناجم عن استهداف المباني والعمارات السكنية، التي استهدفتها آلة الدمار الإسرائيلي، وتدعيم المباني الخطرة وعمليات حصر الأضرار.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المهدمة كليا 70 وحدة سكنية إضافة إلى 530 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي.

واستنكر سرحان العدوان الإسرائيلي بحق المدنيين وطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف استهداف المنشآت المدنية ومنازل المواطنين، والتي حمتها القوانين والتشريعات الدولية ومواثيق جينيف وخاصة اتفاقية جينيف الرابعة..

وطالب الجهات المانحة وأحرار العالم بضرورة تقديم الدعم والإغاثة للمواطنين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.