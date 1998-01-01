نحن لسنا بخير ...وليد اللوح



حينما لا تنام عيناك وانت تراقب أطفالك وهم في حالة من الهلع والخوف الشديد جراء الضربات التفجيرية المتواصلة على قطاع غزة ... فنحن لسنا بخير.

حينما يتحول سكون الليل إلى ضجيج كبير ... فنحن لسنا بخير

حينما يتوسل أطفالك لإغلاق التلفاز والراديو وحتى صوت الجوال من الخوف ... فنحن لسنا بخير.

حينما يصبح سريرك ملجأ البيت كله ... فنحن لسنا بخير

حينما تمسك طفلتك ذراعيك بكل قوة وتلف جسمها بينهما... فنحن لسنا بخير.

حينما تبدأ بالبحث عن "خافض الحرارة" في وقت متأخر من الليل للتخفيف من حرارة الخوف ... فنحن لسنا بخير

حينما تعجز طفلتك وهي بين يديك عن الحديث، وعيناها لا تتوقف عن الحركة في كل اتجاه ... فنحن لسنا بخير.

حينما تتدفق الأسئلة من شقيقاتها حول ما يجري ولا تعرف الإجابة ... فنحن لسنا بخير.

وهناك الكثير من الشواهد التي تدلل أننا لسنا بخير.

# نحن من لحم ودم

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