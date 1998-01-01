  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤولون إسرائيليون يزعمون: حماس طلبت عبر مصر وقفاً لاطلاق النار

الأحد 05 مايو 2019 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون إسرائيليون يزعمون: حماس طلبت عبر مصر وقفاً لاطلاق النار


غزة / سما /

 ذكرت صحيفة " تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤولين بوزارة الجيش الإسرائيلية قولهم اليوم الأحد، ان حركة حماس أبدت اهتمامها بوقف إطلاق النار مع إسرائيل وسط تصعيد مميت في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، أن حماس بعثت برسالة بهذا الخصوص إلى إسرائيل عبر الوسطاء المصريين الذين يحاولون التفاوض على هدنة بين الجانبين.

وأضافت أن المسؤولين المصريين والأمم المتحدة يجرون محادثات مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتهدئة الوضع.

يشار إلى أن تبادل القصف بين حماس وإسرائيل أسفر حتى الأن عن 17 شهيدا فلسطينيا وثلاثة قتلى إسرائيليين.

الأكثر قراءة اليوم

بالرغم من التصعيد: إسرائيل تضغط على قطر لإدخال الأموال" 30 مليون دولار" لحماس هذا اليوم

تركي الحمد يهاجم صواريخ المقاومة في غزة.. وردود

محللون اسرائيليون: لا يوجد أي سيناريو مفاجئ أو خطير ومسألة ساعات أو ايام وتنتهي الاحداث في غزة

رغم الانكار الاسرائيلي: الأمم المتحدة تؤكد وجود اتصالات لوقف التصعيد في غزة

إسرائيل غير معنيّة بالانجرار إلى حرب الان في غزّة والحرب الكبيرة في الشهور القادمة

مسؤول بالمخابرات المصرية: إسرائيل ترفض مناقشة وقف إطلاق النار والتصعيد لا مفر منه

رسميا الاثنين أول أيام رمضان في هذه الدول

الأخبار الرئيسية

قصف

14 شهيدا في قصف اسرائيلي لغزة اليوم ومقتل 4 مستوطنين جراء قصف المقاومة

الاحتلال

عضو بالكابينت: تغيرت قواعد اللعبة ونستعد لحملة عسكرية ضد حماس والجهاد سندفعهم ثمن لم يعرفوه بعد

الرئيس: ما يجري في غزة شيء مؤسف ومدان.. وهذا ما اتمناه من حماس!

مصدر بالمقاومة: التصعيد الجزئي انتهي وسندخل في نطاق الحرب المفتوحة والعدو سيدفع الثمن

قصف

معاريف: التصعيد بغزة سيتواصل لأيام و لا تهدئة تلوح فالأفق