مسؤولون إسرائيليون يزعمون: حماس طلبت عبر مصر وقفاً لاطلاق النار

غزة / سما /

ذكرت صحيفة " تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسؤولين بوزارة الجيش الإسرائيلية قولهم اليوم الأحد، ان حركة حماس أبدت اهتمامها بوقف إطلاق النار مع إسرائيل وسط تصعيد مميت في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، أن حماس بعثت برسالة بهذا الخصوص إلى إسرائيل عبر الوسطاء المصريين الذين يحاولون التفاوض على هدنة بين الجانبين.

وأضافت أن المسؤولين المصريين والأمم المتحدة يجرون محادثات مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتهدئة الوضع.

يشار إلى أن تبادل القصف بين حماس وإسرائيل أسفر حتى الأن عن 17 شهيدا فلسطينيا وثلاثة قتلى إسرائيليين.