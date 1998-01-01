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فصائل المنظمة في لبنان تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الأحد 05 مايو 2019 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل المنظمة في لبنان تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة


بيروت /سما/

أدانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه، الذي يستهدف المدنيين والأبرياء العزل من أبناء شعبنا في القطاع.

ودعت الفصائل، في بيان لها، اليوم الأحد، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإجرامي على أهلنا وشعبنا في القطاع، وبذل الجهود لدى المنظمات الدولية لمحاسبة حكومة الاحتلال وجنودها على جرائمهم ضد شعبنا، ومحاكمتهم كـ"مجرمي حرب".

وأكدت ضرورة استجابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى دعوة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بضرورة تأمين الحماية الدولية العاجلة لشعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

ودعا البيان، الفصائل الوطنية والإسلامية، خاصة حركة "حماس"، إلى وضع كافة الخلافات جانبا وإنهاء الانقسام فورا لتعزيز الجبهة الداخلية بموقف وطني واحد وموحد، في مواجهة الاحتلال وما تخطط له الإدارة الأميركية من خلال تقوم به من محاولات بائسة لتمرير ما يسمّى "صفقة القرن" المشؤومة التي تحاول تسويقها وفرضها على شعبنا.

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