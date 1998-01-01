أبو جيش: الحكومة ستدعم صمود المواطنين على أرضهم

أريحا /سما/

قال وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأحد، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتيه، ستقوم الحكومة بجولات ميدانية مكثفة على كافة المحافظات للاطلاع على الأوضاع عن كثب، وللتواصل المباشر مع المواطنين، وستعمل على دعم صمودهم على أرض هذا الوطن وتمكينهم من مواجهة شتى التحديات.

وأعرب أبو جيش، خلال لقائه محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، عن أمله بتطوير التعاون مع المحافظة في الكثير من القضايا التي تمس المواطن، خاصة في مجال السلامة والصحة المهنية والمراقبة على المنشآت، وكيفية دعم مفتشي العمل في مديرية العمل للقيام بعملهم على أكمل وجه حماية للعامل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وكذلك مكافحة سماسرة التصاريح واستغلالهم لعمالنا.

وأضاف أن عمل الوزارة والمحافظة وكافة المؤسسات في محافظة أريحا والأغوار، هو عمل تكاملي وتشاركي لإنجاح هذه الحكومة والوقوف معها في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تهدد كامل المشروع الوطني الفلسطيني.

وخلال لقائه رئيس الغرفة التجارية الصناعية تيسير الياسيني، أكد أبو جيش أهمية الدور الأساسي للغرفة وللقطاع الخاص، بالتعاون والتكامل التام مع القطاع العام في تطوير الوطن وخدمة المواطن، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الزيارات للمحافظات، والاستمرار بالتواصل وتعزيز علاقات التعاون ما بين الغرفة ومديرية عمل أريحا، ما سيساهم في تطوير هذه العلاقة.

وشدد الوزير على ضرورة التباحث والتنسيق مع الغرف التجارية والقطاع الخاص في كافة القضايا المشتركة، خاصة في قضية الحد الأدنى للأجور، ووضع قوانين عصرية تخدم صاحب العمل والعامل.

وخلال زيارته لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، استمع الوزير أبو جيش لشرح واف حول المدينة التي أقيمت بدعم من الحكومة اليابانية، والمصانع القائمة فيها وفرص العمل التي وفرتها والتي ستوفرها في المرحلة الثانية، حيث تعتبر مشروعا سياديا يعمل على تعزيز صمود المواطن وله آفاق اقتصادية مثمرة.

وقال أبو جيش إن محافظة أريحا والأغوار هي مناطق مستهدفة ومعرضة للمصادرة من قبل الاحتلال بنسبة عالية، لذلك ستعمل الحكومة على الوقوف مع المواطنين وهي جاهزة للتعاون في جميع المجالات وتطوير البنية التحتية للاستثمار، خاصة وأن منطقة أريحا فيها مجالات واعدة في مجالي الزراعة والصناعة.

وأكد أن وزارة العمل هي شريكة مع العمال وأصحاب العمل في هدف واحد وهو بناء فلسطين ومؤسساتها وصولا إلى دحر الاحتلال، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على المساعدة في مجال السلامة والصحة المهنية والمراقبة على المصانع القائمة، بما يضمن سلامة العمال وزيادة الإنتاجية.

كما زار أبو جيش مصنعي "البيبسي كولا" و"المسرى للمشروبات والصناعات الغذائية"، وأكد حرص الوزارة وجاهزيتها للتعاون ودعم المصنعين والمراقبة عليهما من خلال مديرية العمل، وكذلك المساعدة في فتح آفاق جديدة للتسويق في الدول العربية والإفريقية أيضا، نظرا لجودة المنتج.

ووعد بالعمل مع الوزارات الأخرى لتذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه المصنعين والمدينة الصناعية، وكذلك تسهيل إجراءات الاستثمار.

والتقى الوزير أبو جيش مع نائب رئيس بلدية أريحا محيي الياسيني، وأعرب عن أمله بتعزيز التعاون وتطويره في كثير من القضايا لدعم المواطن، خاصة في الأغوار، وكذلك في مجال السلامة والصحة المهنية في المنشآت.

وخلال زيارته مديرية عمل أريحا، حث الوزير أبو جيش جميع الموظفين على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين رغم شح الإمكانيات، داعيا مفتشي العمل إلى القيام بزيارات تفتيشية مسائية على المنشآت وتكثيفها خلال شهر رمضان وأيام العطل، حفاظا على عمالنا البواسل.

كما التقى الوزير أبو جيش، في مقر المديرية، رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين (بيت الشعب) وائل نظيف، وأكد جاهزية الوزارة للتعاون مع الاتحاد تحقيقا لمصلحة العامل، وأهمية وحدة النقابات، لافتا إلى أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة الاتحادات والنقابات.