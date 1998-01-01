طائرات الاحتلال تدمر مقر الامن الداخلي بغزة

غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، المقر الرئيس لقيادة جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

ودوت انفجارات عنيفة داخل مقر قصر الحاكم الذي يقع به مقر الامن الداخلي.

وقال اياد البزم الناطق باسم الداخلية بغزة إن إقدام الاحتلال على قصف المقر لن ينال من عزيمة رجال الامن.

وأضاف في تصريح وصل معا :"جهاز الأمن الداخلي سيظل قائماً بمهامه الوطنية في ملاحقة عملاء الاحتلال، والمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة، وسيقف بالمرصاد لأجهزة أمن الاحتلال ومخابراته، وإن صراعنا الأمني مع الاحتلال ما يزال مستمراً".

وكانت طائرات الاحتلال قصفت جزءا اخر من المقر قبل نحو شهرين في تصعيد مماثل.