  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طائرات الاحتلال تدمر مقر الامن الداخلي بغزة

الأحد 05 مايو 2019 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تدمر مقر الامن الداخلي بغزة


غزة / سما /

قصفت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، المقر الرئيس لقيادة جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

ودوت انفجارات عنيفة داخل مقر قصر الحاكم الذي يقع به مقر الامن الداخلي.

وقال اياد البزم الناطق باسم الداخلية بغزة إن إقدام الاحتلال على قصف المقر لن ينال من عزيمة رجال الامن.

وأضاف في تصريح وصل معا :"جهاز الأمن الداخلي سيظل قائماً بمهامه الوطنية في ملاحقة عملاء الاحتلال، والمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة، وسيقف بالمرصاد لأجهزة أمن الاحتلال ومخابراته، وإن صراعنا الأمني مع الاحتلال ما يزال مستمراً".

وكانت طائرات الاحتلال قصفت جزءا اخر من المقر قبل نحو شهرين في تصعيد مماثل.

الأكثر قراءة اليوم

بالرغم من التصعيد: إسرائيل تضغط على قطر لإدخال الأموال" 30 مليون دولار" لحماس هذا اليوم

بالصور.. طائرات الاحتلال تدمر عمارة سكنية تضم "وكالة الاناضول" غرب مدينة غزة

تركي الحمد يهاجم صواريخ المقاومة في غزة.. وردود

محللون اسرائيليون: لا يوجد أي سيناريو مفاجئ أو خطير ومسألة ساعات أو ايام وتنتهي الاحداث في غزة

رغم الانكار الاسرائيلي: الأمم المتحدة تؤكد وجود اتصالات لوقف التصعيد في غزة

إسرائيل غير معنيّة بالانجرار إلى حرب الان في غزّة والحرب الكبيرة في الشهور القادمة

مسؤول بالمخابرات المصرية: إسرائيل ترفض مناقشة وقف إطلاق النار والتصعيد لا مفر منه

الأخبار الرئيسية

قصف

10 شهداء في قصف اسرائيلي لغزة ومقتل 3 مستوطنين جراء قصف المقاومة

الرئيس: ما يجري في غزة شيء مؤسف ومدان.. وهذا ما اتمناه من حماس!

مصدر بالمقاومة: التصعيد الجزئي انتهي وسندخل في نطاق الحرب المفتوحة والعدو سيدفع الثمن

قصف

معاريف: التصعيد بغزة سيتواصل لأيام و لا تهدئة تلوح فالأفق

سنوار

مشاورات القاهرة: شخصية عسكرية رفيعة برفقة السنوار و تنصّل الاحتلال من تطبيق التفاهمات سبّب التصعيد