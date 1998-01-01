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الرئيس: ما يجري في غزة شيء مؤسف ومدان.. وهذا ما اتمناه من حماس!

الأحد 05 مايو 2019 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: ما يجري في غزة شيء مؤسف ومدان.. وهذا ما اتمناه من حماس!


رام الله / سما /

قال الرئيس محمود عباس، إن ما يجري في غزة شيء مؤسف ومدان، مشيراً إلى أنه طالب العالم بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخلال وضعه حجر الأساس لمبنيي هيئة مكافحة الفساد ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى في مدينة رام الله اليوم الأحد، قال الرئيس:" أتمنى على من يحكم غزة، أن يفهم أن قضية تهدئة هنا أو هناك لا قيمة ولا فائدة منها"، في إشارة إلى حركة حماس.

وشدد على أنه لا بد من تحقيق مصالحة وطنية تاريخية تجمع شمل شعبنا الفلسطيني، "لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بقضيتنا الوطنية، بدءا من صفقة القرن، ومحاربة عائلات الشهداء والاسرى وغيرها".

وحول وضع حجر الأساس لمبنيي هيئة مكافحة الفساد ومؤسسة ادارة وتنمية اموال اليتامى، أكد الرئيس: "حريصون على تملك المباني الحكومية، وإلغاء مبدأ استئجار الدوائر الحكومية، لذا وضعنا اليوم حجر الاساس لصرحين عظيمين مهمين".

وأكد الرئيس الحرص على مكافحة الفساد بكل أشكاله ومعانيه، وقال: "قرارنا بهذا الشأن واضح وصريح، فقد قلنا للمسؤولين بأنهم لا يحتاجون للمشورة، وعليكم التحقيق في اية قضية ترد إليكم، فإما ان يذهب المتهم إلى المحكمة، أو يعاقب من اتهمه زورا ويحقق معه".

وشدد الرئيس على أن أبناء الشهداء هم أغلى ما لدينا، وقضيتهم مقدسة منذ عام 1965 ولن نتخلى عنهم، وتابع: "المعركة التي نعيشها الآن مع الاسرائيليين والأمريكان أنهم لا يريدون ان تصرف رواتب عائلات الشهداء والاسرى والجرحى، ونحن نؤكد أنه لو بقي فلس واحد لدينا لوزعناه على هذه العائلات ولن نتركهم للجوع والفقر".

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