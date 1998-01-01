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اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد

الأحد 05 مايو 2019 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتسلم التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد


رام الله / سما /

تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، التقرير السنوي للعام 2018 لهيئة مكافحة الفساد.

وأشاد اشتية خلال استقباله اليوم الأحد في رام الله، وفدا من هيئة مكافحة الفساد برئاسة رفيق النتشة، بعمل وجهود طواقم الهيئة في متابعة كافة القضايا المقدمة لها، مشيرا الى انه سيتم متابعة كافة التوصيات الواردة في التقرير، والعمل على تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، قال النتشة إن الهيئة أحالت للتحقيق 395 شكوى وبلاغا بين عامي 2012 و2018، صدر فيها 112 حكم إدانة، مؤكدا حرص طاقم الهيئة على متابعة كل شكوى تُقدّم.

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