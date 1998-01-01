أبو ردينة يطلع سفير المغرب على مستجدات الاوضاع في فلسطين

رام الله / سما /

أطلع نائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، سفير المملكة المغربية لدى فلسطين محمد الحمزاوي، اليوم الاحد، على آخر مستجدات الاوضاع في الاراضي الفلسطينية.

وتطرق نائب رئيس الوزراء، إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا دور المغرب الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة.

واشار إلى تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس، للدور الهام الذي يقوم به العاهل المغربي الملك محمد السادس في دعم فلسطين والقدس باعتباره رئيساً للجنة القدس، مؤكدا حرص فلسطين على تمتين وتعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

بدوره، أكد السفير المغربي، حرص بلاده ملكاً وحكومة وشعباً على الاستمرار في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية، وتعزيز علاقات الاخوة وتطويرها بما يخدم المصالح العليا للشعبين المغربي والفلسطيني.

وشدد على حرص الملك محمد السادس على توفير كل أشكال الدعم لفلسطين وشعبها الشقيق، خاصة لمدينة القدس المحتلة باعتباره رئيساً للجنة القدس.