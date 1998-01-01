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وزير الأشغال: حماس منعت وزراء الحكومة من تفقد الجرحى وتقديم الدعم لهم

الأحد 05 مايو 2019 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأشغال: حماس منعت وزراء الحكومة من تفقد الجرحى وتقديم الدعم لهم


رام الله / سما /

 استهجن وزير الاشغال العامة والإسكان محمد زيارة، رفض حركة حماس السماح له ولوزراء الحكومة من قطاع غزة تفقد المرضى في مستشفى الشفاء وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقال زيارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن "حماس" عرقلت زيارة نسقها وزراء الحكومة مع الهلال الأحمر للجرحى والعائلات المتضررة، بهدف المتابعة وتقديم الدعم الطارئ من الحكومة.

وأوضح أن مدير عام مجمع الشفاء أبلغه بعدم السماح له وللوزراء بزيارة المستفى أو أي من المؤسسات الأخرى في القطاع.

وطالب زيارة، حركة حماس بتسهيل الحكومة من ممارسة واجبها في قطاع غزة، لا سيما في الظرف الحساس الحالي، وضرورة العمل بشكل موحد من أجل أهلنا الذين يعانون ويلات الحصار والعدوان الإسرائيلي.

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