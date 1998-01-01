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"الكابينت" يوعز بتكثيف الضربات وتعزيز القوات

الأحد 05 مايو 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابينت" يوعز بتكثيف الضربات وتعزيز القوات


غزة / سما/

أوعز المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، اليوم الأحد، إلى قوات الاحتلال بمواصلة وتكثيف الضربات الموجهة لقطاع غزة، وزيادة عدد القوات المتواجدة في محيط القطاع، وذلك خلال مناقشات يجريها "الكابينت" وما تزال مستمرة بشأن تداعيات الوضع المتصاعد في قطاع غزة.

وقال مصدر أمني، إن "الكابينت" أيّد في بداية جلسته لمناقشة تدهور الأوضاع الامنية في قطاع غزة، تكيثف الضربات للقطاع، وزيادة عدد القوات المنتشرة في محيط القطاع.

وعلى ضوء قرارات "الكابينت"، نفذت قوات الاحتلال عصر اليوم أول عملية اغتيال مركزة بقصف سيارة القائد الميداني في كتائب القسام حامد أحمد الخضري (34 عاما) من سكان مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاده، وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة.

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