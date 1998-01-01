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أول عملية اغتيال مركزة لقائد ميداني في موجة التصعيد

الأحد 05 مايو 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول عملية اغتيال مركزة لقائد ميداني في موجة التصعيد


غزة / سما /

 اغتالت الطائرات الاسرائيلية، قائدا ميدانيا، بعد ظهر اليوم الاحد، باستهداف سيارته قرب منطقة السدرة وسط مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن مواطنا استشهد وأصيب ثلاثة آخرون جراء فصف إسرائيلي لسيارة وسط مدينة غزة.

وأكدت الصحة استشهاد المواطن حامد أحمد الخضري (34 عاما) من سكان مدينة غزة خلال القصف.

وقالت مصادر فلسطينية: إن الشهيد من نشطاء حركة حماس.

وتُعد هذه العملية الاولى لاغتيال نشطاء وسط مدينة غزة، خلال جولة التصعيد الحالي، فيما استشهد عدد من المقاومين خلال مهام ميدانية قرب الحدود.يتبع..

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