رأفت يدين العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ويصفه بالإجرامي والوحشي

رام الله / سما /

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ الجمعة الماضي، والذي أدى حتى اللحظة إلى سقوط 13 شهيدا وعشرات الجرحى.

واعتبر في تصريح له، اليوم الأحد، أن هذا العدوان الوحشي على القطاع هو ترجمة عملية وحقيقية للدعاية الانتخابية التي قادتها الأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل وعلى رأسها الليكود والتي أكدت على مواصلة حصار قطاع غزة والاستمرار في قتل أبناء شعبنا فيه وتكريس الاحتلال الإسرائيلي والاستعماري الاستيطاني في الضفة الغربية وتهويد القدس.

وقال: "يأتي هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الإجرامي في إطار دعم الإدارة الأمريكية المطلق لدولة الاحتلال التي أخذت تروج هذه الجرائم على أنها تأتي في إطار حماية الأمن الإسرائيلي متساوقة بذلك مع ادعاءات وسياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف المزيفة والكاذبة".

وأضاف: "إننا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم التي وجدوا من اجلها، وتأمين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها وانتهاكاتها المستمرة على القطاع وعموم أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وفقا لقرارات وقوانين الشرعية الدولية".

وفي نهاية تصريحه أكد رأفت على أهمية لم الشمل الفلسطيني بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الداخلية لمجابهة التحديات والمخاطر الجسيمة التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني كاملا، وشدد في هذا السياق على أهمية تطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع في تشرين أول وتشرين ثاني من العام 2017 في القاهرة.