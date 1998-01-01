  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة توقع مع المركز البولندي اتفاقية تعاون

الأحد 05 مايو 2019 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، مع ممثلة المركز البولندي للمساعدات الدولية في فلسطين آنا ريديكا، اتفاقية تعاون لدعم مشروع بناء القدرات في مجال الطوارئ وتحسين الوصول للخدمات الصحية في الضفة الغربية.

وأشادت الكيلة بالتعاون مع المركز البولندي للمساعدات الدولية، مؤكدة أهمية بناء وتعزيز العلاقات مع مختلف مكونات المجتمع الدولي لاستقطاب الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني، خصوصاً في ظل الأزمة السياسية والمالية التي يعانيها شعبنا.

وتنص الاتفاقية، وفق بيان لوزارة الصحة، على دعم بناء القدرات في مجال الطوارئ وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية في الضفة الغربية، لمدة عامين 2019-2020، وسيستفيد من المشروع إضافة إلى وزارة الصحة، الهلال الأحمر الفلسطيني، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا).

كما تتضمن الاتفاقية تدريبا مستمرا لفرق الطوارئ الطبيبة الفلسطينية، وتقييم الاحتياجات التدريبية ومعدات سيارات الإسعاف، وتدريب طواقم الإسعاف في المناطق المهمشة ومناطق (ج) والأغوار وبعض المحافظات.

#وزيرة الصحة

الأكثر قراءة اليوم

بالرغم من التصعيد: إسرائيل تضغط على قطر لإدخال الأموال" 30 مليون دولار" لحماس هذا اليوم

بالصور.. طائرات الاحتلال تدمر عمارة سكنية تضم "وكالة الاناضول" غرب مدينة غزة

الاحتلال: جولة التصعيد الحالية ستستمر لثلاثة ايام ونتنياهو يأمر بضربة قوية لغزة

المقاومة بغزة حاولت قنص ضابط إسرائيلي كبير أمس

محللون اسرائيليون: لا يوجد أي سيناريو مفاجئ أو خطير ومسألة ساعات أو ايام وتنتهي الاحداث في غزة

تركي الحمد يهاجم صواريخ المقاومة في غزة.. وردود

رغم الانكار الاسرائيلي: الأمم المتحدة تؤكد وجود اتصالات لوقف التصعيد في غزة

الأخبار الرئيسية

قصف

تغطية مستمرة.. "سما" تتابع لحظة بلحظة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والرد الموسع للمقاومة

قصف

3 شهداء في قصف اسرائيلي لغزة ومقتل 3 مستوطنين جراء قصف المقاومة

قصف

معاريف: التصعيد بغزة سيتواصل لأيام و لا تهدئة تلوح فالأفق

سنوار

مشاورات القاهرة: شخصية عسكرية رفيعة برفقة السنوار و تنصّل الاحتلال من تطبيق التفاهمات سبّب التصعيد

كابينت

نتنياهو : اعطيت امرا للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة