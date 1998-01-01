وزيرة الصحة توقع مع المركز البولندي اتفاقية تعاون

رام الله / سما /

وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، مع ممثلة المركز البولندي للمساعدات الدولية في فلسطين آنا ريديكا، اتفاقية تعاون لدعم مشروع بناء القدرات في مجال الطوارئ وتحسين الوصول للخدمات الصحية في الضفة الغربية.

وأشادت الكيلة بالتعاون مع المركز البولندي للمساعدات الدولية، مؤكدة أهمية بناء وتعزيز العلاقات مع مختلف مكونات المجتمع الدولي لاستقطاب الدعم للقطاع الصحي الفلسطيني، خصوصاً في ظل الأزمة السياسية والمالية التي يعانيها شعبنا.

وتنص الاتفاقية، وفق بيان لوزارة الصحة، على دعم بناء القدرات في مجال الطوارئ وتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية في الضفة الغربية، لمدة عامين 2019-2020، وسيستفيد من المشروع إضافة إلى وزارة الصحة، الهلال الأحمر الفلسطيني، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا).

كما تتضمن الاتفاقية تدريبا مستمرا لفرق الطوارئ الطبيبة الفلسطينية، وتقييم الاحتياجات التدريبية ومعدات سيارات الإسعاف، وتدريب طواقم الإسعاف في المناطق المهمشة ومناطق (ج) والأغوار وبعض المحافظات.