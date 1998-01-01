تغطية مستمرة.. "سما" تتابع لحظة بلحظة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والرد الموسع للمقاومة

غزة / سما /

لليوم الثالث على التوالي تواصل طائرات الاحتلال استهداف المنازل والمدنيين في قطاع غزة منذ عصر يوم الجمعة حيث سقط قرابة 11 شهيد جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وتشهد قطاع غزة غارات متواصلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي استهدفت المدنيين و المنازل والمباني السكنية والمؤسسات الاعلامية.

وفيما يلي الاحداث كما رصدتها وكالة سما الاخبارية:

- الصحة بغزة: الشهيد الذي ارتقى في استهداف لسيارة مدنية بغزة هو حامد احمد عبد الخضري 34 عاما

- الصحة بغزة: استشهاد مواطن واصابة 3 اخرين بجراح مختلفة جراء استهداف الاحتلال الصهيوني لوسط غزة

- والا العبري: بدأ قبل قليل اجتماع الكابينت ​​في الكرياه في تل أبيب

- والا العبري: القسام تعلن مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه مركبة عسكرية إسرائيلية.

- مصادر إعلامية اسرائيلية لموقع عكا: الجيب المستهدف جنوب البلاد يتبع للاستخبارات العسكرية، وهناك معلومات ستكون صادمة للمجتمع الإسرائيلي.

- القناة 12 العبرية: هناك مصاب بحالة موت سريري جراء سقوط الصواريخ على غلاف غزة

- مفزاك لايف: اندلاع حريق في دفيئة زراعية بعد سقوط صاروخ على أحد الكيبوتسات في مجلس شاطئ عسقلان

- ريشت كان: رئيس بلدية عسقلان تومر جلام: هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، علينا الإطاحة بنظام حماس والجهاد الإسلامي

- معاريف: صفارات الإنذار تدوي مجددا، ورشقة صاروخية من قطاع غزة، تجاه كافة مدن وبلدات ومستوطنات الجنوب.

- الصحة بغزة: اسماء الشهداء شرق الشجاعية |

1.الشهيد بلال محمد البنا

2.الشهيد عبدالله ابو العطا

ـ استشهاد شابين شرق الشجاعية.

ــالجيش الإسرائيلي يستهدف خلية إطلاق صواريخ شمال القطاع

_ طائرة استطلاع تستهدف منزلا في رفح

_ إصابة 4 مستوطنين، بجروح مختلفة، جراء سقوط صاروخ على مصنع في عسقلان.

_ المقاومة تستهدف منزلين في عسقلان

_ قصف بئر السبع واسدود

_ قصف مدفعي شمال بيت لاهيا.

_القبة تتصدى لرشقات صاروخية جديدة.

_الزوارق الحربية تطلق عدة قذائف قبالة شواطئ السودانية.

_المقاومة تطلق وابلا من الصواريخ على عسقلان وسديروت ومحيطهما.

ــالاحتلال يقصف منزلا لعائلة عقل في مخيم النصيرات بغزة.

ــ وابل من الصواريخ على غلاف غزة.

ــ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأمر بتصعيد الهجمات ضد منازل نشطاء حماس والجهاد.

ــ الجيش الإسرائيلي يهاجم خلية للجهاد الإسلامي داخل مستودع أسلحة وصواريخ في خانيونس.

ــ نتنياهو بصفته وزيرا للجيش يصدر أمرا بتوسيع حالة الاستنفار في صفوف قوات

الجبهة الداخلية لمسافة 40 كيلو مترا من حدود غزة.

ــ إصابة 5 مواطنين بقصف شرق خانيونس.

ــ صفارات الإنذار تدوي في الغلاف بعد نحو 3 ساعات ونصف من الهدوء.

ــ طائرات الاحتلال تهاجم عدة مواقع غرب وجنوب مدينة غزة.

ــ حريق في حوف عسقلان بسبب اثار صاروخ سقط فجر اليوم في المنطقة.

ــ المروحية الإسرائيلية تقصف محددة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ــ المدفعية الإسرائيلية تقصف الشريط الحدودي لشرق مدينة غزة وشمال القطاع

_إصابتان في قصف مجموعة من المواطنين شرق حي الشجاعية.

_الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على شاطئ بحر شمال غرب غزة.

_جيش الاحتلال يقول إن 430 صاروخا تم إطلاقهم من غزة منذ بدء التصعيد.