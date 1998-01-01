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عشراوي: نتنياهو يستغل حياة شعبنا بشكل ممنهج لتحقيق أهدافه السياسية ومصالحه اللاأخلاقية

الأحد 05 مايو 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة الذي أوقع منذ أمس السبت حتى اللحظة 9 شهداء بينهم رضيعة وأمها الحامل و80 جريحا، إضافة إلى ما خلفه من ودمار في ممتلكات المواطنين المدنية والبنايات السكنية والمنازل والمؤسسات الإعلامية والأراضي والدفيئات الزراعية، في انتهاك صارخ ومتعمد لقواعد القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل وبشكل ممنهج آلام الشعب الفلسطيني وحياته ومقدراته في علاقة استخداميه لتحقيق أهدافه السياسية، وها هو الآن يصعد لأسباب لها علاقة بتشكيل الحكومة الجديدة لتحييد النظر عن أزمته الداخلية الائتلافية باستخدام حياة  شعبنا وسيلة لتحقيق مصالحه اللاأخلاقية في ظل منافسة دائمة على من هو أكثر وحشية في التعامل من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا".  

وأضافت: "إن استهداف قطاع غزة المحاصر عسكريا بشكل متواصل، وتصعيد جرائم الحرب ضد شعبنا الأعزل بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية الشريكة والموالية والداعمة للاحتلال  يعكس استهتاراً واضحاً بالعالم أجمع، ويدلل على إصرار كل من نتنياهو وترامب على جر المنطقة والعالم نحو دوامة غير منتهية من العنف والفوضى وعدم الاستقرار".

ودعت عشراوي في نهاية بيانها المجتمع الدولي؛ بما فيه الأمم المتحدة ودول أوروبا والصين وروسيا ودول أمريكا اللاتينية والدول العربية، لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وطالبت بـ "رفع الحصانة السياسية والقانونية" عن دولة الاحتلال والتدخل الفوري لوقف العدوان المتواصل وعمليات القتل والتصعيد، وإنهاء حصار غزة "الجائر" وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وأملاكه ومؤسساته.

#حنان عشراوي

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