وزارة الاقتصاد تتخذ إجراءات لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين

رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، ان العمل جار على تفعيل نظام اللامركزية في مديريات الوزارة، بما يسهل عمل القطاع الخاص، والحصول على الخدمات بأسرع وقت ممكن، اضافة الى تبسيط الاجراءات في مقدمتها انشاء النفاذة الموحدة وتطبيق مفهوم الوزارة الذكية.

وبين الوزير خلال لقائه مع مدراء مديريات الوزارة في المحافظات، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، ان العمل على ازالة كل المعيقات التي تأخر وتعيق النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، لافتا الى ان مجموعة من التدخلات التي يصار لبلورتها في مجال تصميم برنامج التنمية الاقتصادي يرتكز على توسيع القاعدة الانتاجية من خلال تأهيل المناطق الصناعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتعظيم الصادرات وتحسين البيئة التشريعية، والاعتماد على الطاقة المتجددة في مختلف المجالات.

وأشار الوزير الى الجاهزية لضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان، ورفع درجة التنسيق مع كافة الشركاء للتخفيف عن المواطن والرقابة على مختلف حلقات السوق، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع التموينية، والمبالغة في شراء السلع خاصة في الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك في ظل توفر جميع السلع الاساسية في السوق.

وأشارت وزارة الاقتصاد الوطني الى الجاهزية لاستقبال شكاوى المواطنين والمتابعة على مدار الساعة عبر الاتصال على الرقم المباشر 129 أو مراجعة مديريات الوزارة في المحافظات.