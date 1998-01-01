وزيرة الصحة تبحث مع السفير الهندي عددا من الملفات المشتركة

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاحد، مع سفير الهند لدى فلسطين سونيل كومار، آخر المستجدات في ملف المستشفى الهندي في منطقة عش الغراب ببيت ساحور، إضافة إلى تسهيل دخول المطاعيم والأدوية ذات الأصل الهندي إلى فلسطين، من خلال عطاء دولي تقوم به منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، سبل تعزيز التعاون ما بين الهند وفلسطين خصوصاً في الجانب الصحي، وملف مشروع بناء المستشفى الهندي في بيت ساحور، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة الهندية ونظيرتها الفلسطينية لتسهيل وتسريع إنشاء المشروع بالتعاون مع بلدية بيت ساحور.

من جهته، قال السفير الهندي إن حكومة بلاده تقوم باتصالات مستمرة، إضافة إلى اتصالات الجانب الفلسطيني مع الحكومة الإسرائيلية لمنح الموافقات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع، وتسهيل عملية تخليص شحنات المطاعيم والأدوية من الموانئ الإسرائيلية.