المحترفين: فوز ثقافي طولكرم على أهلي الخليل

رام الله / سما /

عاد ثقافي طولكرم من ستاد دورا بفوز معنوي جيد على مضيفه أهلي الخليل 2/1 ضمن الاسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري القدس للمحترفين برعاية "أوريدو " .

وهذا هو الفوز الثاني على التوالي للثقافي الذي انهى الدوري في المركز الثامن برصيد "30" نقطه .

سجل هدفي الثقافي الكرمي كلا من: معن جمال في الدقيقة "19" ورضا الدعمه في الدقيقة "34" في الشوط الاول ، فيما سجل لأهلي الخليل خلدون الحلمان في الدقيقة "89" .

راقب المباراة محمود ابو صبيح .

وتستكمل مباريات الاسبوع يوم الجمعة 10/5/2019 كالتالي :

مركز طولكرم + بلاطة الساعة 22:00- ملعب طولكرم

جبل المكبر + هلال القدس – الساعة 22:00- ملعب الخضر

شباب الخليل + واد النيص –الساعة 22:00- - ملعب الحسين .