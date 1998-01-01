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بالصور .. غزة تشيع المزيد من أبنائها

الأحد 05 مايو 2019 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور .. غزة تشيع المزيد من أبنائها


غزة / سما /

شيع المواطنون في قطاع غزة، اليوم الأحد، جثامين الشهداء الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وانطلق موكب تشييع الشهيدة الطفلة صبا أبو عرار (عام ونصف) وعمتها "فلسطين أبو عرار" (37 عاما)، من مستشفى الشفاء بمدينة غزة، إلى منزل العائلة في حي الزيتون جنوب المدينة لإلقاء نظرة الوداع، حيث تم دفنهما في مقبرة الشهداء.

وشارك المئات من المواطنين في الجنازة وسط حالة من الغضب في أوساط المشاركين الذين رددوا شعارات تطالب المقاومة بتشديد ضرباتها ردا على استهداف المدنيين العزل.

كما شيع المئات جثماني الشهيدين محمود عيسى وفوز بوادي من عناصر المقاومة الفلسطينية الذين تعرضوا لقصف من طائرة استطلاع إسرائيلية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

فيما شيعت جماهير أخرى جثمان الشهيد خالد أبو قليق في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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