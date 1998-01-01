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الاردن يدعو اسرائيل إلى "وقف العدوان" على غزة فوراً

الأحد 05 مايو 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن يدعو اسرائيل إلى "وقف العدوان" على غزة فوراً


غزة / سما /

دعا الأردن اليوم الأحد إلى "وقف العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة على الفور، مؤكداً أن "العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والمعاناة" لهذا القطاع المحاصر الذي "يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية لا يمكن القبول بها".

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوريا واحترام القانون الدولي الإنساني"، محذرة من "تبعات التصعيد ضد القطاع المحاصر (...) الذي يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية لا يمكن القبول بها جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل في خرق للقانون الدولي".

ورأت إن "العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والمعاناة"، وطالبت "بوقفه وتحقيق التهدئة"، مؤكدة دعمها "الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة والأمم المتحدة لتحقيق ذلك".

وقالت الوزارة إن "استمرار غياب آفاق السلام واستمرار الاحتلال وتكريس الحصار على غزة يشكلان التهديد الأكبر للأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل فوري لوقف دوامة العنف وتحقيق التهدئة وتحقيق الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وإيجاد آفاق حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين".

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