كيف أعرف الماركة الأصلية من التقليد؟

وكالات / سما /

تمتلئ الأسواق العالمية بالبضائع المزيفة التي يتفنن تجارها في خداع المشترين وبيعها بآلاف الدولارات على أنها الماركات الأصلية، لكن ما الذي يضمن حصولك على منتجك الأصلي وسط المئات من البضاعة الزائفة؛ إليك دليلك الكامل للتأكد من حصولك على المنتج الأصلي سواء أكانت من المنتجات الجلدية أم الملابس أم النظارات.

الماركات الأصلية في الملابس

تهتم الماركات العالمية للملابس بجودة المنتج، والذي يظهر بشكل واضح في التفاصيل الدقيقة للمنتج كالخياطة الداخلية والأزرار الفاخرة وطريقة تثبيتها على الملابس.

بالإضافة إلى لوجو الماركة التجارية، والذي يجتهد المقلدون في إخراجها بشكل مقارب للماركة الأصلية؛ إلا أن الأمر يختلف في العديد من الأوجه منها طباعة اللوجو ومكان وضعه.

كما تكشف نوعية القماش وسعر ومكان صناعة المنتج الكثير عنه، فالمنتجات الأصلية تختار نوعية الأقمشة ذات الجودة العالية التي لا يمكن لشركات التقليد مجارتها فيها.

وفيما يتعلق بمكان الصنع، فمعظم الماركات المقلدة تأتي من دول شرق آسيا كالصين واليابان وتايلاند، بينما تصنع الماركات الفاخرة في فرنسا وإيطاليا، وتعرض معظمها بأسعار باهظة الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى.

الماركات الأصلية في العطور

هناك العديد من العناصر التي تكشف أن العطر ينتمي لماركة أصلية، وغير مقلد منها التغليف وخاصة في منطقة الأطراف والذي يظهر بشكل محكم للغاية في علبة العطور الأصلية، بينما تظهر آثار المادة اللاصقة على الأطراف في العطور المزيفة.

بالإضافة إلى المظهر الخارجي لعلبة العطور، حيث تظهر بشكل لين في حال تقليده بينما تكون سميكة ومتينة في الماركات الأصلية، ويحفر في أسفلها كود العطر أو على غطائه.

إلا أن أكثر ما يكشف العطر المزيف من غيره هو لون العطر، حيث يظهر بدرجة أغمق من المعتاد في حالة العطور المقلدة نتيجة الاستخدام المبالغ فيه للصبغات والألوان من الشركات المقلدة.

الماركات الأصلية في النظارات الشمسية

تُعد النظارات الشمسية من أصعب المنتجات التي يمكن الكشف عن كونها أصلية أو زائفة، لذلك ينصح بشرائها من المتاجر المعتمدة للشركات العالمية؛ بالإضافة إلى التأكد من العديد من العوامل كمكان اللوجو والعدسات التي تكون خفيفة الوزن، وقوية وغير قابلة للخدش.

الماركات الأصلية في الأحذية والمنتجات الجلدية

يكشف ملمس الجلد ورائحته الكثير عن المنتج، فالحذاء أو الحقيبة الأصلية تتمتع بملمس أملس ناعم بدون أي تعريجات أو شوائب، بالإضافة إلى الرائحة المميزة للجلد الطبيعي، والذي من الصعب تقليده ليصبح العلامة المميزة للماركة الأصلية.

وفي حال شرائك لحذاء جديد لاحظ منطقة النعل والذي يظهر بشكل مثالي وخياطة غاية في الدقة في حال المنتج الأصلي؛ كما يرافق الحذاء بطاقة التعريف الخاصة التي تضم الباركود، وسنة الإنتاج والمقاس.