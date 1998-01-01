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فيديو صادم .. أفعى تخنق عارض سيرك حتى الموت

الأحد 05 مايو 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو صادم .. أفعى تخنق عارض سيرك حتى الموت


وكالات / سما /

كشف فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة مدرب بالسيرك خنقا بعدما التفت أفعى عملاقة حول عنقه، خلال عرض ترفيهي بروسيا.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” ، المدرب وهو يقع أرضا بينما تلتف الأفعى الضخمة حول عنقه بإحكام.

وهرع زملاء المدرب إلى منصة العرض لمساعدته وإبعاد الأفعى عن عنقه، عقب سقوطه أرضا، حيث ظن الجمهور أن ذلك جزء من العرض، ولكن بقاء الرجل لفترة دون حركة أثار مخاوفهم.

وحاول المدرب الذي يصارع الأفعى أن يحرك يده اليمنى للفت انتباه مساعديه على ما يبدو بوجود خطب ما.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن تقارير إعلامية روسية بأن الرجل قد توفي في داغستان جنوب روسيا، لكن السلطات الرسمية لم تعلق على خبر موت المدرب، مشيرة إلى أنها ليست على علم بالحادثة.

#أفعى #عارض سيرك

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