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في حادثة غريبة .. شخص سقط في بركان ولم يمت !

الأحد 05 مايو 2019 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
في حادثة غريبة .. شخص سقط في بركان ولم يمت !


وكالات / سما /

في حادثة غريبة، سقط رجل في بركان كيلاويا في هاواي، وفق مسؤولين بدائرة الخدمة الوطنية الأميركية، لكنه نجا من الموت.

ووقع الحادث الأربعاء بحديقة هاواي الوطنية للبراكين، بعدما تسلق أحد الزوار سورا حديديا، وسقط من جرف يبلغ ارتفاعه 300 قدما، وفق ما ذكر موقع “يو إس أي توداي”.

وكان الرجل يحاول الاقتراب من حافة الجرف المطلة على البركان، وفق ما ذكر مسؤولون في الحديقة.

وبدأت عمليات الإنقاذ والبحث عن الرجل بعد اتصال أحد الزوار بالسلطات المعنية، حيث عثر عليه بعد ساعتين ونصف، وهو على قيد الحياة ومصاب بجروح خطيرة على حافة ضيقة تبعد 70 قدما من حافة الجرف.

#بركان

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