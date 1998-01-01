  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

الغيرة القاتلة.. قصة عشق دامية في سنوات الصبا

الأحد 05 مايو 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغيرة القاتلة.. قصة عشق دامية في سنوات الصبا


وكالات / سما /

بدأ القضاء الأميركي، النظر في جريمة قتل هزت الأوساط التعليمية في البلاد، راح ضحيتها فتى لم يتجاوز 15 عاما، بسبب غيرة كبيرة سيطرت على زميله في ظل صراع على فتاة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن طالبا في الثانوية العامة بولاية ماساتشوستس شمال شرقي البلاد، طعن زميله قبل أن يقطع رأسه ويديه، وفقما قال المدعي العام في الولاية.

وارتكب الفتى هذه الجريمة عام 2016، عندما كان عمره 15 عاما، وقد اعترف بها، وفقا للمدعي العام.

وبدأت القصة عندما رأى ماثيو بورغيس صبية كان يعشقها تجلس مع زميل له في كافتيريا مدرسة ثانوية، الأمر الذي أثار غضبه، فدخل في نوبة غيرة، وبدأ في الصراخ.

وأكد المدع العام خلال الجلسة الأولى من محاكمة الفتى في جريمة القتل، أنه ارتكبها بسبب الغيرة.

وفي وقت لاحق، بدأ بورخيس يهدد صديقته بالقتل عبر رسائل نصية قال في إحداها : "أفكر في قتل شخص ما".

وقبل يوم من الجريمة، بعث برسالة أخرى إلى صديقته التي انفصل عنها بسبب غيرته الزائدة، وقال: "في المرة المقبلة التي تشاهدينني فيها ، انظري إلى عينيّ، لأنها ستكون المرة الأخيرة".

وقالت السلطات القضائية إن شريط فيديو إحدى كاميرات المراقبة أظهر الفتى الضحية يسير مع بورغيس باتجاه أحد الأنهار في الولاية، وقت الجريمة.

ورغم أن المدعى الفتى القاتل اعترف بجريمته للسطات، التي وجدت أيضا دلائل أخرى تدينه، فإنه ومحاميه حاولا لاحقا نفي ارتكاب الجريمة.

#الغيرة #قتل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: سرايا القدس في رسالة مصورة: دائرة النار ستتسع

بالصور.. طائرات الاحتلال تدمر عمارة سكنية تضم "وكالة الاناضول" غرب مدينة غزة

الاحتلال: جولة التصعيد الحالية ستستمر لثلاثة ايام ونتنياهو يأمر بضربة قوية لغزة

المقاومة بغزة حاولت قنص ضابط إسرائيلي كبير أمس

محللون اسرائيليون: لا يوجد أي سيناريو مفاجئ أو خطير ومسألة ساعات أو ايام وتنتهي الاحداث في غزة

رغم الانكار الاسرائيلي: الأمم المتحدة تؤكد وجود اتصالات لوقف التصعيد في غزة

غانتس يهاجم نتنياهو بسبب غزة

الأخبار الرئيسية

قصف

جرحي في قصف اسرائيلي لغزة واصابة اسرائيليين بجروح خطيرة جراء قصف المقاومة

كابينت

نتنياهو : اعطيت امرا للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة

سنوار

مشاورات القاهرة: شخصية عسكرية رفيعة برفقة السنوار و تنصّل الاحتلال من تطبيق التفاهمات سبّب التصعيد

قصف

إسرائيل غير معنيّة بالانجرار إلى حرب الان في غزّة والحرب الكبيرة في الشهور القادمة

بالرغم من التصعيد: إسرائيل تضغط على قطر لإدخال الأموال" 30 مليون دولار" لحماس هذا اليوم