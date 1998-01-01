  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

حيلة بسيطة تمكنك من تحميل أي فيديو مجانًا

الأحد 05 مايو 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حيلة بسيطة تمكنك من تحميل أي فيديو مجانًا


وكالات / سما /

عندما يلقى فيديو ما إعجابنا سواء على موقع يوتيوب أو فيسبوك أو حتى إنستجرام، نشعر بحاجة إلى تحميله وحفظه على هواتفنا المحمولة، لكن للأسف مع بعض السياسات التي تضعها المواقع والتطبيقات، نصبح غير قادرين على تحميل مثل تلك الفيديوهات التي تجذب انتباهنا.

ولحسن الحظ، يوجد حيلة بسيطة يمكنك من خلالها تحميل أي فيديو من أي موقع على الانترنت، وبالصيغة التي تفضل، ويمكنك تطبيق هذه الحيلة عن طريق تحميل تطبيق "سناب تيوب" Snaptube من خلال اتباع الخطوات التالية التي نشرتها صدى البلد:

1. ادخل من خلال المتصفح المتاح على هاتف المحمول على صفحة البحث "جوجل" (التطبيق ليس موجود على متجر التطبيقات)

2. اكتب اسم التطبيق في مؤشر البحث واضغط على "بحث".

3. ستجد التطبيق يحمل الصورة الموضحة بالأسفل

4. اضغط على تحميل، ومن ثم قم بتثبيت التطبيق على هاتفك المحمول، واستمتع بتحميل أجمل الفيديوهات التي تحب.

#فيديو #تحميل

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: سرايا القدس في رسالة مصورة: دائرة النار ستتسع

بالصور.. طائرات الاحتلال تدمر عمارة سكنية تضم "وكالة الاناضول" غرب مدينة غزة

الاحتلال: جولة التصعيد الحالية ستستمر لثلاثة ايام ونتنياهو يأمر بضربة قوية لغزة

المقاومة بغزة حاولت قنص ضابط إسرائيلي كبير أمس

محللون اسرائيليون: لا يوجد أي سيناريو مفاجئ أو خطير ومسألة ساعات أو ايام وتنتهي الاحداث في غزة

رغم الانكار الاسرائيلي: الأمم المتحدة تؤكد وجود اتصالات لوقف التصعيد في غزة

غانتس يهاجم نتنياهو بسبب غزة

الأخبار الرئيسية

كابينت

نتنياهو : اعطيت امرا للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة

سنوار

مشاورات القاهرة: شخصية عسكرية رفيعة برفقة السنوار و تنصّل الاحتلال من تطبيق التفاهمات سبّب التصعيد

قصف

الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الثاني.. جرحي في قصف اسرائيلي متواصل والمقاومة ترد

قصف

إسرائيل غير معنيّة بالانجرار إلى حرب الان في غزّة والحرب الكبيرة في الشهور القادمة

بالرغم من التصعيد: إسرائيل تضغط على قطر لإدخال الأموال" 30 مليون دولار" لحماس هذا اليوم