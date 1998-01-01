حيلة بسيطة تمكنك من تحميل أي فيديو مجانًا

وكالات / سما /

عندما يلقى فيديو ما إعجابنا سواء على موقع يوتيوب أو فيسبوك أو حتى إنستجرام، نشعر بحاجة إلى تحميله وحفظه على هواتفنا المحمولة، لكن للأسف مع بعض السياسات التي تضعها المواقع والتطبيقات، نصبح غير قادرين على تحميل مثل تلك الفيديوهات التي تجذب انتباهنا.

ولحسن الحظ، يوجد حيلة بسيطة يمكنك من خلالها تحميل أي فيديو من أي موقع على الانترنت، وبالصيغة التي تفضل، ويمكنك تطبيق هذه الحيلة عن طريق تحميل تطبيق "سناب تيوب" Snaptube من خلال اتباع الخطوات التالية التي نشرتها صدى البلد:

1. ادخل من خلال المتصفح المتاح على هاتف المحمول على صفحة البحث "جوجل" (التطبيق ليس موجود على متجر التطبيقات)

2. اكتب اسم التطبيق في مؤشر البحث واضغط على "بحث".

3. ستجد التطبيق يحمل الصورة الموضحة بالأسفل

4. اضغط على تحميل، ومن ثم قم بتثبيت التطبيق على هاتفك المحمول، واستمتع بتحميل أجمل الفيديوهات التي تحب.