11 علامة على أنك تعاني من تلف الكبد

وكالات / سما /

يقوم الكبد بإزالة السموم وتصنيع البروتينات، ويفرز مواد كيميائية من شأنها أن تسهل عملية هضم الطعام.. ولكن ما أعراض حدوث تلف في الكبد؟

حينما يتلف الكبد، فإنه يُرسل إشارات معينة، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "سانتي بلوس" الفرنسي.

وأضاف الموقع أن من الممكن أن يعاني الفرد من مشاكل خطيرة قد تؤدي حتى إلى الموت إذا ما أصيب هذا العضو بالمرض أو بخلل وظيفي. وهناك جملة من المؤشرات التي من شأنها أن تنبهك لوجود مشاكل في الكبد. لذلك، لا تردد في استشارة الطبيب إذا شعرت بوجود خطب ما.

1- التعب المزمن غير المبرر

إذا ما شعرت بأنك بحاجة دائمة للحصول على قسط من الراحة، فهذا يدل على وجود سموم داخل جسمك لا يستطيع الكبد التخلص منها.

2- فقدان الشهية

عندما لا يُهضم الطعام بشكل صحيح، قد تفقد شهيتك مما سينتج عنه خسارة الكثير من الوزن.

3- اضطرابات المعدة

الغثيان والقيء يعدان من الأعراض الأكثر شيوعا لتلف الكبد. وعلى الرغم من إمكانية المعاناة منها في حالة الصداع النصفي أو الدوار أو الحمل أو التسمم الغذائي، فإنها إذا استمرت فترة طويلة فهذا يعني أن الكبد يعاني من التلف وأنه غير قادر على التخلص من السموم.

4- مشاكل الهضم

أفاد الموقع بأن الكبد يُنتج عُصارة المرارة التي من شأنها أن تساعد على هضم الطعام، وعند تلف هذا العضو يمكن أن يصاب المرء بعُسر الهضم أو الإسهال أو متلازمة القولون العصبي أو الإمساك أو عدم تحمل الأطعمة الدهنية.

5- تغير لون البول

ارتفاع مستويات البيليروبين يمكن أن يؤدي إلى تغير لون البول، فعند تلف الكبد سيُصبح من الصعب على هذا العضو القضاء على الكميات الزائدة من البيليروبين، لذلك ستضطلع الكلى بهذه المهمة.

6- تغير لون البراز

أشار الموقع إلى أن نقص عُصارة المرارة سيؤدي إلى تغير لون البراز. فإذا ما ظل لونه أشبه بلون الطين أو أصفر باهتا أو رماديا لفترة طويلة من الزمن، فمن المرجح أن الكبد مُصاب.

7- اليرقان

ينتج عن ارتفاع البيليروبين في الدم، الإصابة بمرض اليرقان الذي يظهر في العينين وأطراف الأصابع واللسان والجلد. وفي الحقيقة، من الممكن أن تشير هذه الحالة إلى وجود مشاكل في المرارة أو البنكرياس.

8- آلام البطن

الشعور بتشنجات أو آلام بالإضافة إلى الإحساس بانتفاخ البطن، قد يكون بمثابة مؤشر على تلف الكبد.

9- احتباس الماء

على الرغم من أن احتباس السوائل قد يكون مؤشرا على وجود مشكلة في الكلى، فضلا عن الإصابة بأمراض الجهاز اللمفاوي وفشل القلب واختلال التوازن الهرموني، فإنه قد يكون كذلك أحد عوارض تلف الكبد.

10- الحكة

الكبد التالف يؤثر على الجلد ويجعله أكثر حساسية، وكنتيجة لذلك قد يصاب المرء بالحكة أو تظهر الكدمات على جسمه أو تصبح عروقه بارزة ومرئية.

11- نزيف الأمعاء

غالبا ما يرتبط النزيف المعوي بتلف الكبد.

وللحفاظ على صحة كبدك يجب اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة نشاط بدني بانتظام، وعدم تناول الأدوية أو حتى الخلطات العشبية إلا بعد استشارة الطبيب.