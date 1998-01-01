قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا من الضفة بينهم شقيقان وطبيب

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 16 مواطنا من الضفة، بينهم شقيقان، وطبيب، رافق ذلك اعتداءات، وتخريب للمنازل، وتسليم بلاغات لمواطنين آخرين، لمقابلة مخابراتها.

وقال نادي الأسير، إن ثمانية شبان جرى اعتقالهم من بلدة حزما شرق القدس، وهم: محمود سند صبيح، ورأفت طلال جودة، ومصعب عبد الرحمن دار حسين، وعمار عبد ربه، ومحمد ثائر أبو خليل، وعودة سلام صبيح، عبد النافز العمري، وإسلام مروان أبو ظاهر.

ومن محافظة نابلس، اعتقل خمسة مواطنين وهم: موسى محمد دويكات (22 عاما)، وشقيقه حمدي (28 عاما)، وإبراهيم دويكات، ورزق الله فهمي صفدي (28 عاما)، وعبد الوهاب طاهر شولي (60 عاما) وهو طبيب أسنان، ويعاني من مشاكل في القلب ويتناول عدة أدوية.

يضاف إلى المعتقلين مواطنين من محافظة الخليل، وهما: طارق رائد أبو رميلة، ويحيى يوسف الطل (25 عاما)، والمواطن مجاهد إبراهيم مبارك (25 عاما) من مخيم طولكرم.