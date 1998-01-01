الصحة تطلق حملة توعية باستخدام الأدوية في رمضان

رام الله / سما /

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، حملة للتوعية باستخدام الأدوية خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الحملة تهدف لتثقيف المرضى من أجل استخدام الأدوية بالشكل الأمثل في شهر رمضان من حيث تنظيم أوقات ومواعيد تناول الادوية، وكيفية التحكم والسيطرة على الأمراض المزمنة والحادة أثناء فترة الصيام، وتداخلات الادوية مع بعض الاطعمة والمشروبات في رمضان، والادوية التي لا تعد من المفطرات في رمضان، إضافة إلى الأدوية التي يجب تجنب استخدامها في رمضان كالتي تسبب الجفاف أو سوء الحالة الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة للصيدلة أطلقت حملة التوعية تحت عنوان "دواؤك في رمضان"، وتستهدف المرضى الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة، والمرضى الذين قد يستخدمون الادوية لحالات مرضية مؤقتة،,النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن .

وقالت مدير عام الصيدلة رانيا شاهين، إن الحملة التي أطلقت بتوجيهات من وزيرة الصحة مي الكيلة ستتم من خلال المواد والفيديوهات التثقيفية المتوفرة على موقع الادارة العامة للصيدلة الالكتروني، وصفحة فيسبوك، ليتم عرضها من خلال المحاضرات أو على شاشات عرض أو لوحات حائط في قاعات الانتظار للمرضى، كذلك سيتم إطلاق حملة توعية الكترونية على موقع الادارة العامة الالكتروني وصفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعنوان "دواؤك في رمضان" لتقدم أهم النصائح الدوائية في رمضان لأكبر عدد ممكن من الناس، وتجيب على تساؤلات المرضى فيما يتعلق بأدويتهم ومواعيد تناولها الصحيحة.

وأوعزت الإدارة العامة للصيدلة، للزملاء الصيادلة في مراكز الوزارة بعمل محاضرات تثقيفية عن استخدام الأدوية في رمضان للمرضى في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات وبطريقة مبسطة ليسهل للمريض فهمها وحرصا على التزامهم بالإرشادات الموجهة لهم، إضافة إلى عرض مواد ونشرات علمية وفيديوهات تثقيفية تم إعدادها من قبل دائرة المعلومات الصيدلانية من خلال المحاضرات أو على شاشات عرض أو لوحات حائط في قاعات الانتظار للمرضى .