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سلطة البيئة: إرجاع شاحنة إسرائيلية محملة بزيت قلي مستعمل إلى "إسرائيل"

الأحد 05 مايو 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

تمكنت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع الضابطة الجمركية في الخليل، من إرجاع شاحنة إسرائيلية مهربة الى أراضي دولة فلسطين محملة بزيت قلي مستعمل، إلى مصدرها، وذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.

وذكرت سلطة جودة البيئة، في بيان لها، أن طواقمها وطواقم الضابطة الجمركية تمكنوا من ضبط الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية في منطقة دورا جنوب غرب الخليل، وكان بحوزتها 285 لتر زيت قلي مستعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط وإفادة السائق وفق قانون البيئة الفلسطيني، وإرجاع الشاحنة الى مصدرها من خلال معبر القدس وبمتابعة من قبل مكتب سلطة جودة البيئة في الخليل.

وأشارت إلى ان زيت القلي المستعمل، يشكل ضررا صحيا وبيئيا للمواطنين، ويعد من النفايات الخطرة وفق نظام النفايات الخطرة الفلسطيني ووفق قائمة النفايات الخطرة التابعة لاتفاقية بازل الدولية.

ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين للتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات لحماية البيئة ووقف سياسة الانتهاكات الإسرائيلية بحقها، من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة أو بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132 أو من خلال جهاز الشرطة- الشرطة البيئية.

#سلطة البيئة

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