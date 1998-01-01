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جدول مباريات بطولة بيبسي الرمضانية

الأحد 05 مايو 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدول مباريات بطولة بيبسي الرمضانية


غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن جدول مباريات دور المجموعات من بطولة "بيبسي" الرمضانية, التي تنظمها مؤسسة أمواج الرياضية, برعاية شركة "بيبسي" للمشروبات الغازية وإشراف اتحاد القدم.

وتنطلق المسابقة السبت المقبل, بمشاركة 10 أندية على ملعب نادي المشتل المعشب صناعيا، إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

وضمّت المجموعة الأولى فرق الأهلي, وشباب جباليا, واتحاد خانيونس, والصداقة, والزيتون, بينما جاءت أندية الشجاعية, وبيت حانون الأهلي, وخدمات الشاطئ, وغزة الرياضي, والجلاء في المجموعة الثانية.

وستوزع اللجنة المنظمة القمصان الخاصة بالبطولة, على الأندية المشاركة الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا بمقر اتحاد القدم غرب غزة.

#بطولة بيبسي
مباريات

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