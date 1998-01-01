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كاتس: مصر والسلطة لن تحلان مشاكلنا مع غزة والحل في احتلاله مجددا

الأحد 05 مايو 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: مصر والسلطة لن تحلان مشاكلنا مع غزة والحل في احتلاله مجددا


القدس المحتلة/سما/

زعم وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإن "سياسة إسرائيل تقضي برد حازم على قطاع غزة"، مؤكداً أنها تطبقها بالفعل "ولكنها تحرص في الوقت ذاته على عدم الانجرار إلى حرب ما دام الأمر ممكنناً".

وبحسب قناة "كان" العبرية، رفض الوزير الإسرائيلي، الانتقادات التي وجهتها المعارضة للحكومة بشأن غياب سياسات أمنية لإسرائيل، قائلاً: إن "المعارضة لم تأتِ بأي شيء جديد".

وحذر كاتس من "الوقوع في أوهام وكأن السلطة الفلسطينية أو مصر ستحلان المشاكل"، معتبراً أن "الحل يأتي عن طريق احتلال قطاع غزة مجدداً".

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