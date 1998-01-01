  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يورجن كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح

الأحد 05 مايو 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
يورجن كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح


وكالات / سما /

تحدث يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري محمد صلاح هداف الفريق الأحمر، أمام نيوكاسل.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية أدلى بها بعد المباراة: “لا أعرف شيئاً الآن، سنرى ما سيحدث، لقد شاهد ما تبقى من المباراة في غرفة خلع الملابس، لقد كان جيداً”.

وتابع: “صلاح تلقى اصطدام قوي بالرأس والطبيب كان يجب عليه اتخاذ قرار، كلنا شاهدنا ما حدث لفيرتونجن، ولكي أكون صريحاً الأمر لا يبدو بهذه الخطورة الآن، لكن سننتظر حيث عليه إجراء بعض الفحوصات”.

وكان محمد صلاح قد اصطدم بحارس مرمى نيوكاسل في الدقيقة 69، ليسقط أرضاً دون أي حراك ويخرج بعدها على نقالة بعدما عجز عن استكمال اللقاء.

وخرج صلاح من الملعب باكياً، وسط تشجيع جماهير نيوكاسل وليفربول، الذين تعاطفوا معه بتصفيقات حارة.

#يورجن كلوب #محمد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: سرايا القدس في رسالة مصورة: دائرة النار ستتسع

بالصور.. طائرات الاحتلال تدمر عمارة سكنية تضم "وكالة الاناضول" غرب مدينة غزة

الاحتلال: جولة التصعيد الحالية ستستمر لثلاثة ايام ونتنياهو يأمر بضربة قوية لغزة

المقاومة بغزة حاولت قنص ضابط إسرائيلي كبير أمس

محللون اسرائيليون: لا يوجد أي سيناريو مفاجئ أو خطير ومسألة ساعات أو ايام وتنتهي الاحداث في غزة

رغم الانكار الاسرائيلي: الأمم المتحدة تؤكد وجود اتصالات لوقف التصعيد في غزة

أمير سعودي يصدر تعليمات جديدة للمؤذنين والأئمة في رمضان!!

الأخبار الرئيسية

كابينت

نتنياهو : اعطيت امرا للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة

سنوار

مشاورات القاهرة: شخصية عسكرية رفيعة برفقة السنوار و تنصّل الاحتلال من تطبيق التفاهمات سبّب التصعيد

قصف

الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الثاني.. جرحي في قصف اسرائيلي متواصل والمقاومة ترد

قصف

إسرائيل غير معنيّة بالانجرار إلى حرب الان في غزّة والحرب الكبيرة في الشهور القادمة

بالرغم من التصعيد: إسرائيل تضغط على قطر لإدخال الأموال" 30 مليون دولار" لحماس هذا اليوم