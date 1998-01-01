يورجن كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح

وكالات / سما /

تحدث يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، عن الإصابة التي تعرض لها الدولي المصري محمد صلاح هداف الفريق الأحمر، أمام نيوكاسل.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية أدلى بها بعد المباراة: “لا أعرف شيئاً الآن، سنرى ما سيحدث، لقد شاهد ما تبقى من المباراة في غرفة خلع الملابس، لقد كان جيداً”.

وتابع: “صلاح تلقى اصطدام قوي بالرأس والطبيب كان يجب عليه اتخاذ قرار، كلنا شاهدنا ما حدث لفيرتونجن، ولكي أكون صريحاً الأمر لا يبدو بهذه الخطورة الآن، لكن سننتظر حيث عليه إجراء بعض الفحوصات”.

وكان محمد صلاح قد اصطدم بحارس مرمى نيوكاسل في الدقيقة 69، ليسقط أرضاً دون أي حراك ويخرج بعدها على نقالة بعدما عجز عن استكمال اللقاء.

وخرج صلاح من الملعب باكياً، وسط تشجيع جماهير نيوكاسل وليفربول، الذين تعاطفوا معه بتصفيقات حارة.