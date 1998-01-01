التشاؤم يخيم على ريال مدريد بشأن إتمام صفقة بوجبا

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن نوعاً من التشاؤم أصبح يسيطر على ريال مدريد في سعيهم لضم نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا هدفهم الأول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعرف النادي الإسباني أن بوجبا يرغب في الانضمام إليهم، بسبب عدم رضاه عن موسم فريقه، إلا تشاؤم النادي الأبيض يأتي من علمه بأن مانشستر يونايتد الذي يعتبر أحد أغنى أندية العالم لن يبيع نجمه الفرنسي بأقل من 150 مليون جنيه استرليني، وهو مبلغ ريال مدريد غير مستعد لدفعه.

ويتمتع مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا بمهارة في فرض الصفقات ، لكن المان يونايتد في موقف قوة كبير، بعدم حاجتهم إلى المال، ما يعطيهم قدرة على مقاومة أي إغراءآت مالية للاعبيه، لذلك رهان ريال مدريد يرتكز بالأساس على رغبة اللاعب، وفشل مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2021.

ويعقد الشياطين الحمر آمال كبيرة على ريو فيرديناند الذي يخطط النادي لتعيينه مديراً رياضياً من أجل إقناع بول بوجبا بتجديد عقده مع الفريق، بإغرائه مالياً براتب أكبر، ورياضياً بمشروع جديد يضمن عودة مانشستر يونايتد إلى الواجهة المحلية والأوروبية.

في المقابل سيستمر ريال مدريد في محاولاته لضم هدفه الرئيسي الآخر إيدين هازارد، الذي يظهر أنه هدف أسهل في ظل الضغوط التي ستفرضها نهاية عقده في صيف عام 2020 على تشيلسي، وعدم التوصل إلى اتفاق لتمديده حتى اللحظة.