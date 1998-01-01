برشلونة يصدر بياناً رسمياً بشأن إصابة ديمبيلي

وكالات / سما /

أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً بشأن إصابة عثمان ديمبيلي في الهزيمة ضد سيلتا فيجو بهدفين لصفر بملعب بالايدوس، لحساب فعاليات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني.

وغادر عثمان ديمبيلي ملعب “باليدوس” في الدقيقة السادسة مصاباً ، واضطر المدرب إرنيستو فالفيردي لإشراك اللاعب أليكس كولادو بدلاً منه.

وقال النادي الكتالوني في بيانه الأولي موضحاً:” الأطباء يؤكدون أن إصابة ديمبلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، على أن يخضع يوم الأحد لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى الإصابة.”

من جانبه علق مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي على إصابة النجم الفرنسي قائلاً في المؤتمر الصحفي:” ديمبيلي يعاني من إصابة عضلية ، سننتظر نتائج الفحوصات الطبية. كمدرب ليس لدي أي تفسير لتكرار إصابات ديمبيلي العضلية.”

ويذكر أن هذه هي الإصابة الثالثة التي تعرض لها عثمان ديمبيلي في 2019، حيث غاب في شهر يناير لـ18 يوماً، قبل أن يبتعد عن الملاعب في شهر مارس لـ26 يوماً.

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية عثمان ديمبلي من الممكن أن يقول وداعاً للموسم، حيث أن إصابته قد تبعده عن ما تبقي من الموسم، وهي خسارة كبيرة للنادي الكتالوني الذي تنتظره مباراة قوية ضد ليفربول في آنفيلد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما كان لقاء الذهاب في كامب نو.