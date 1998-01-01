رئيس بايرن ميونخ يحدد شرط أساسي لشراء خاميس

وكالات / سما /

حدد أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني شرطاً أساسياً لتفعيل بند الشراء في عقد إعارة النجم الكولومبي خاميس رودريجيز من نادي ريال مدريد الإسباني.

ويملك بايرن ميونخ، بندًا يمنحه فرصة ضم خاميس رودريجيز بعقد دائم مقابل 42 مليون يورو، قبل نهاية إعارته للفريق لمدة موسمين هذا الصيف.

في هذا الصدد ، وفي مقابلة مع (سبورت 1)، قال رئيس الفريق البافاري: “بناءً على ما يريده مدربنا ، إذا أخبرنا أنه يريد خاميس في الفريق الموسم المقبل، فسوف ندفع المبلغ. ذلك يعتمد على ما يريد نيكو كوفاتش “.

و لا يتمتع الكولومبي الدولي بعلاقة جيدة مع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، وهو ما دفع إدارة البايرن للتراجع عن تفعيل بند خيار الشراء.

وتنتهي فترة إعارة خاميس مع النادي البافاري في 15 من شهر يونيو القادم، وفي حال لم يقم بتفعيل بند خيار الشراء النهائي مقابل 42 مليون، فإن اللاعب سوف يعود إلى ريال مدريد بشكل رسمي.

ولن يجد خاميس، الطريق مفروشًا بالورود لدى عودته إلى ريال مدريد، بسبب تواجد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي لم يكن يشارك معه بصفة أساسية حتى رحيله في صيف 2017.