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الحكومة تواصل اتصالاتها لوقف العدوان على غزة

الأحد 05 مايو 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تواصل اتصالاتها لوقف العدوان على غزة


رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم إن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه يواصلان اتصالاتهما مع كافة الجهات الشقيقة والصديقة في العالم لوضعهم بصورة الأوضاع في قطاع غزة من أجل التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأكد ملحم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد، أن جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب بغزة تندرج في إطار جرائم الحرب التي تقود مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية موضحا أن التصعيد الإسرائيلي يجب أن يدفع الأمم المتحدة وكل محبي السلام في العالم للتحرك الفوري للجم ألة البطش الإسرائيلية التي تفتك بالأطفال والنساء والشيوخ في غزة.

وأشار ملحم إلى أن الحكومة أوعزت لكافة الوزارات والجهات بتسخير كل إمكانياتها لخدمة أبناء شعبنا في غزة في ظل التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف كل مقومات الحياة في قطاع غزة.

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